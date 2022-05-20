Samsun'da trafik kazası: 6 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Havza ilçesi Samsun- Ankara karayolunun 71. kilometresi Karageçmiş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih K. idaresindeki 19 ACK 143 plakalı otomobil ile Yusuf M. yönetimindeki 52 ACD 422 otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüleri Salih K. ve Yusuf M. ile Fatma K., Cemil Ş., Meliha Ş. ve Yurdanur M. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN