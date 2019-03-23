Son Dakika Haberleri: Samsun'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

1 saat önce

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Samsun'da Trafik Kazası: 6 Yaralı, System.String[]
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun- Ankara karayolu 22. kilometresi Mahmutlu mevkisinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadık Demircan (49) idaresindeki 34 GIG 56 plakalı otomobil Kavak'tan Samsun istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüj bariyerlerine ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç sürücüsü Sadık Demircan ile Süheyla Demircan (52), Burak Demircan (25), Semra Soy (34), Nazlı Soy (26) ve Z.N.G. (4) yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:42 Kaynak: İHA

Ankara, Samsun, 3. Sayfa
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