Samsun'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
1 saat önce
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Samsun
'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Kavak
ilçesi Samsun- Ankara
karayolu 22. kilometresi Mahmutlu mevkisinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadık Demircan (49) idaresindeki 34 GIG 56 plakalı otomobil Kavak'tan Samsun istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüj bariyerlerine ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç sürücüsü Sadık Demircan ile Süheyla Demircan (52), Burak Demircan (25), Semra Soy (34), Nazlı Soy (26) ve Z.N.G. (4) yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:42 Kaynak: İHA
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