Samsun'da trafik kazası: 6 yaralı
1 saat önce
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:25 Kaynak: İHA
'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza, Çarşamba- Ayvacık
Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bünyamin A. yönetimindeki 55 ACB 852 plakalı otomobil, aynı yönde önünde bulunan Tunahan D. idaresindeki 55 EB 606 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri Bünyamin A. ve Tunahan D. ile Yusuf K., Buse A., Şeyma Fadime A. ve Merve Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
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