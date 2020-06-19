Samsun'da trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika

Kazada, Hasan Hemşinli, Cemal Kahraman, Özcan Yılmaz , Bahaittin Kahraman, Alaattin Kazan ve Murat Kazan yaralandı.

Çarpmanın etkisiyle 55 FD 807 plakalı kamyon şarampole devrildi. Cemal Kahraman yönetimindeki 34 PH 5885 plakalı hafif ticari araç da ters dönen kamyonete çarpmamak için sürücünün manevra yapması üzerine yol kenarına devrildi.

Alınan bilgiye göre, Hasan Hemşinli idaresindeki 55 LM 683 plakalı kamyonet, Çarşamba- Ayvacık kara yolu Cayvar Mahallesi mevkisinde önünde seyreden Hamit Aksoy'un kullandığı 55 FD 807 plakalı kamyona çarptı.

Samsun 'un Çarşamba ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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