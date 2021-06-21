Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
İdris Sarıoğlu idaresindeki 55 ACA 653 plakalı otomobil, Samsun- Sinop kara yolu Dereköy mevkisinde aynı yönde giden Hikmet Ayvacı'nın kullandığı 34 LV 968 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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