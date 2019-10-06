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Samsun'da trafik kazası: 7 yaralı

54 dakika önce

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Samsun'da trafik kazası: 7 yaralı, System.String[]

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.


Kaza, Terme ilçesi Samsun- Ordu karayolunun 56. kilometresi Söğütlü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cihan Güler idaresindeki 55 JA 207 plakalı kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen Hakan Yaman yönetimindeki 55 AN 011 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada Nazım Kayaaltı (48), Hacer Kayaaltı (40), 1 yaşındaki Melih Kerem Kayaaltı, Hatice Yaman (46), Züleyha Güler (56), Çisem Su Güler (6) ve Havvanur Güler (25) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Samsun, Terme, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:19 Kaynak: İHA
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