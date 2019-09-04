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Samsun'da trafik kazası: 7 yaralı...Kaza anı kamerada

6 saat önce

Samsun'da trafik kazası: 7 yaralı...Kaza anı kameradaSAMSUN - Samsun'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Samsun'da trafik kazası: 7 yaralı...Kaza anı kamerada

SAMSUN - Samsun'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun- Ankara karayolu 10. kilometresi Adalar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Demir idaresindeki 55 ABV 983 plakalı otomobil, kavşakta yolun karşıya geçmekte olan Mustafa Tuzan'ın kullandığı 55 GR 075 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri Furkan Demir ve Mustafa Tuzen ile Arslan Sağlam (17), Oğuzhan Yılmazer (2), Meryem Altıntaş (65), Mustafa Pala ve Emine Pala yaralandılar. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ankara, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 06:50 Kaynak: İHA
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