Samsun'da trafikte yol verme kavgasında silahlar ateşlendi - Son Dakika
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Samsun'da trafikte yol verme kavgasında silahlar ateşlendi

24.05.2022 19:48
Samsun'da trafikte yol verme kavgasında silahlar ateşlendi

Samsun'da trafikte yol verme tartışmasında silahlar ateşlenince polis alarma geçti.

Samsun'da trafikte yol verme tartışmasında silahlar ateşlenince polis alarma geçti. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç sürücüleri arasında trafikte seyir halindeyken yol verme meselesi yüzünden tartışma kavgaya dönüştü. Silahların ateşlendiği olayda "Silahlı çatışma var" ihbarı polisi alarma geçirdi. Olay yerine çok sayıda resmi ve sivil polisleri sevk edildi. Polislerin olay yerine intikal ettiğinde şahısların araçlarını bırakıp silahla ateş ederek birbirlerini kovaladıkları görüldü. Polis, olayla ilgili 2'si askeri personel 5 kişiyi gözaltına alırken, olayda kullanılan 2 adet tabancaya da el koydu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da trafikte yol verme kavgasında silahlar ateşlendi
Samsun'da trafikte yol verme kavgasında silahlar ateşlendi
Samsun'da trafikte yol verme kavgasında silahlar ateşlendi
Samsun'da trafikte yol verme kavgasında silahlar ateşlendi
Samsun'da trafikte yol verme kavgasında silahlar ateşlendi
Samsun'da trafikte yol verme kavgasında silahlar ateşlendi
Samsun'da trafikte yol verme kavgasında silahlar ateşlendi
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Kaynak: İHA

İlkadım, Tragger, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da trafikte yol verme kavgasında silahlar ateşlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da trafikte yol verme kavgasında silahlar ateşlendi - Son Dakika
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