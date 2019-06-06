Samsun'da traktör devrildi: 1 ölü
17 dakika önce
Samsun'un Alaçam ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:16 Kaynak: AA
'un Alaçam
ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Ali İleri (26) idaresindeki 55 TC 368 plakalı traktör, Örenli Mahallesi'nde devrildi.
Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis
ekibi, İleri'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
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