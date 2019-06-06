Son Dakika Haberleri: Samsun'da traktör devrildi: 1 ölü
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Samsun'da traktör devrildi: 1 ölü

17 dakika önce

Samsun'un Alaçam ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Samsun'da traktör devrildi: 1 ölü, System.String[]
Samsun'un Alaçam ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Ali İleri (26) idaresindeki 55 TC 368 plakalı traktör, Örenli Mahallesi'nde devrildi.

Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, İleri'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:16 Kaynak: AA
Alaçam, Samsun, Güncel
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