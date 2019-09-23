Son Dakika Haberleri: Samsun'da traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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Samsun'da traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Samsun'da traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Tarladan dönen Hüseyin Kurt'un (77) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, İnkaya Mahallesi'nde devrildi.

Kazada, sürücü ile yanında bulunan torunları Nazar (13) ve Nurgül Kurt (15) yaralandı.

Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nazar Kurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Vezirköprü, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:08 Kaynak: AA
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