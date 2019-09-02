Son Dakika Haberleri: Samsun'da traktör devrildi: 5 yaralı
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Samsun'da traktör devrildi: 5 yaralı

10 saat önce

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Samsun'da traktör devrildi: 5 yaralı, System.String[]

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, yayladan dönen Naim Uysal (49) yönetimindeki 55 RP 583 plakalı traktör, Meşeli Mahallesi mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile traktörün römorkunda bulunan Sündü (48), Semanur (23), Vesile (20) ve Ayşe Uysal (25) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vezirköprü, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 12:24 Kaynak: AA
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