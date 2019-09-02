Samsun'da traktör devrildi: 5 yaralı
10 saat önce
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 12:24 Kaynak: AA
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, yayladan dönen Naim Uysal (49) yönetimindeki 55 RP 583 plakalı traktör, Meşeli Mahallesi mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile traktörün römorkunda bulunan Sündü (48), Semanur (23), Vesile (20) ve Ayşe Uysal (25) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika: TBB Başkanı Feyzioğlu: Barolar Birliği siyasi partilerin muhalifi değildir, sadece cumhuriyetin tarafındadır Kuru incir pazarda 40 TL'ye kadar alıcı buluyor Cumhurbaşkanlığı'ndan Ahmet Davutoğlu'na "Konyalı" göndermesi Son Dakika: Türkiye ekonomisi yüzde 1,5 daraldı