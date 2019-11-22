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Samsun'da traktör ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
6 saat önce
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:06 Kaynak: AA
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Durağan'dan Vezirköprü istikametine giden Sebile Gazi idaresindeki 55 HR 935 plakalı traktör Yeşilada Mahallesi'nde aynı istikamette seyreden Abdülkadir Güdücü'nün (30) kullandığı 57 AAH 067 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada traktör sürücüsü ile yanında bulunan Şeydanur Gazi (12) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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