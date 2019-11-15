Samsun'da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
6 saat önce
Samsun'da traktör uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:36 Kaynak: İHA
Samsun'da traktör uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun Atakum ilçesinin Yeşiltepe Mahallesi Köseler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Köse (63) idaresindeki traktör uçuruma yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan Mehmet Köse, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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