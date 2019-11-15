Son Dakika Haberleri: Samsun'da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü - Son Dakika

Samsun'da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

6 saat önce

Samsun'da traktör uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, System.String[]

Samsun'da traktör uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Samsun Atakum ilçesinin Yeşiltepe Mahallesi Köseler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Köse (63) idaresindeki traktör uçuruma yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan Mehmet Köse, olay yerinde hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:36 Kaynak: İHA
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