Son Dakika Haberleri: Samsun'da Traktör Yuvarlandı: 1 Ölü

Samsun'da Traktör Yuvarlandı: 1 Ölü

1 saat önce

Samsun'da tarlada traktörün yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da Traktör Yuvarlandı: 1 Ölü, System.String[]
Samsun'da tarlada traktörün yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Havza ilçesinin Ereli Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt Sezgin (59), Ereli Mahallesi Alime Pinarı mevkisinde kendisine ait tarlada 05 FA 221 plakalı traktörü ile tarlayı sürerken direksiyon hakimiyetini kaybedince traktör yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan Mevlüt Sezgin, kaldırıldığı Havza Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:32 Kaynak: İHA

Havza, Samsun, 3. Sayfa
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