Samsun'da traktörden düşen kişi öldü - Son Dakika

Samsun'da traktörden düşen kişi öldü

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktörden düşen kişi hayatını kaybetti.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktörden düşen kişi hayatını kaybetti. Kuyaş Mahallesi'nde tarladan dönen traktörde bulunan Mustafa Keskin (36) belirlenemeyen nedenle traktörden yola düştü. Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Vezirköprü Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan Keskin, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi sevk edildi. Keskin, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya'nın casusluk suçlamasına yanıt: Mesnetsiz iddiaları reddediyoruz

ABD basınındaki Türkiye analizi dikkat çekti: Osmanlı'dan sonra Türk ordusu ilk kez bu kadar geniş alanda etki gösteriyor

Beşiktaş, 90+2'de gelen golle Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu

Kalın'dan, Türkiye'nin ülkesini bölmek istediğini öne süren Avusturyalı Bakan'a ironik cevap: Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp

Konya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün ve toplu organizasyonlar yasaklandı

Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına tepki: Barış ortamını zehirleyen bir karar

Barcelona, takımdan ayrılmayı planlayan Lionel Messi ile görüşecek

ÖTV zammı sonrası AK Parti'den ilk sözler: Alınması gereken tedbirler alınıyor

Samsun'daki vahşi cinayetin firari son faili de yakalandı: Pişmanım hem de çok!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Barış Atay açıklaması: İçişleri Bakanımız doğru yapmıştır

Bikinili fotoğrafların kariyerini gölgede bıraktığını söyleyen Eugenie Bouchard: Artık paylaşmayacağım

Van'da vatandaşların tedbirleri hiçe sayması sonucu vaka artışı endişe verici boyuta ulaştı

8 aylık bebeğini dünyaya getiren Büşra, beyin kanamasından öldü

18 yaşındaki kadın, 5 ay önce evlendiği eşi tarafından av tüfeğiyle öldürüldü

Kayınpederi tarafından vurulan damat hayatını kaybetti