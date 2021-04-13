Samsun'un Canik ilçesinde durakta tramvay beklerken kalp krizi geçiren kişi, güvenlik görevlisi tarafından kalp masajı yapılarak kurtarıldı.
Tramvaya binmek için Balıkçı Barınağı durağına gelen Serkan Kantekin (31), göğsünde ağrı oluşmaya başlayınca buradaki güvenlik görevlisi Eray Parlak'tan yardım istedi.
Çevredeki vatandaşların da yardımıyla duraktaki bankın üzerine yatırılan Kantekin için 112 Acil Servis'ten ambulans istendi.
Bu sırada bulunduğu yerde yığılıp kalması üzerine Parlak, Kantekin'e kalp masajı yaptı.
Daha sonra ambulansla götürüldüğü özel hastanede tedavi altına alınan Kantekin'in kalp krizi geçirdiği, sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
Kantekin'in kalp krizi geçirmesi ve Parlak'ın kalp masajı yapması tramvay durağındaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tramvay beklerken kalp krizi geçiren kişiyi güvenlik görevlisi kalp masajı yaparak kurtardı - Son Dakika