Tramvay beklerken kalp krizi geçiren vatandaşı kurtaran güvenlik görevlisi o anları anlattı - Son Dakika

Tramvay beklerken kalp krizi geçiren vatandaşı kurtaran güvenlik görevlisi o anları anlattı

14.04.2021 16:13

Samsun'un Canik ilçesinde durakta tramvay beklerken kalp krizi geçiren vatandaşa kalp masajı yaparak hayatta kalmasını sağlayan güvenlik görevlisi Eray Parlak, yaşananları anlattı.

Samsun'un Canik ilçesinde durakta tramvay beklerken kalp krizi geçiren vatandaşa kalp masajı yaparak hayatta kalmasını sağlayan güvenlik görevlisi Eray Parlak, yaşananları anlattı.

Parlak, AA muhabirine, görev yaptığı esnada tramvaya binmek için durağa gelen vatandaşlardan birinin iki büklüm halde kendisine doğru yürüdüğünü gördüğünü söyledi.

Vatandaşın, "Ben çok kötüyüm, nefes alamıyorum" dediğini belirten Parlak şöyle devam etti:

"Ben de baktım, dudakları morarmıştı. Kusmaya başlayınca kalp krizi belirtileri olduğunu anladım. Hemen ambulansa haber verdim. Bu süre içinde vatandaşı istasyonun içinde sert bir zemine yatırdım. Bilincinin açık olması için onunla sürekli konuşuyordum ama daha kötüye gidiyordu. 'Nefes alamıyorum, artık ben gidiyorum galiba' demesi hiç kulaklarımdan çıkmıyor. Nefes alamadığını görünce kendisine kalp masajı yaptım. Masaj sonrasında öksürmeye ve nefes almaya başladı. O esnada sağlıkçılar da gelerek gerekli müdahaleyi yapıp hastaneye götürdüler."

Güvenlik görevlisi olarak 11 yıldır çalıştığını belirten Parlak, "SAMULAŞ zaman zaman bize ilk yardım eğitimi veriyor. Onun için müdahale ettim, yoksa yanlış bir şey yapabilirdim. Bilmiyor olsaydım müdahale etmezdim. İstasyonlarda birçok olayla karşılaşıyoruz ama kalp krizi ile ilk defa karşılaştım. İyileştikten sonra bana telefonla ulaştı ve teşekkür etti. Onun sesini duyunca çok mutlu oldum." dedi.

Terme ilçesinde yaşadığı ve evinde istirahat ettiği belirtilen vatandaş Serkan Kantekin, kendisini kurtaran güvenlik görevlisi Parlak'a minnettar olduğunu söyledi.

Terme'den Canik ilçesine gelen ve tramvaya binmek için Balıkçı Barınağı durağına gelen Serkan Kantekin (31), göğsünde ağrı hissedince güvenlik görevlisi Parlak'tan yardım istemişti. Parlak, vatandaşların da yardımıyla duraktaki bankın üzerine yatırılan Kantekin'e kalp masajı yaparak hayatta kalmasını sağlamıştı.

Olay anı, tramvay durağındaki güvenlik kamerasına da yansımı

Tramvay beklerken kalp krizi geçiren vatandaşı kurtaran güvenlik görevlisi o anları anlattı
Tramvay beklerken kalp krizi geçiren vatandaşı kurtaran güvenlik görevlisi o anları anlattı
Tramvay beklerken kalp krizi geçiren vatandaşı kurtaran güvenlik görevlisi o anları anlattı
Tramvay beklerken kalp krizi geçiren vatandaşı kurtaran güvenlik görevlisi o anları anlattı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tramvay beklerken kalp krizi geçiren vatandaşı kurtaran güvenlik görevlisi o anları anlattı - Son Dakika


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