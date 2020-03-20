Samsun'da tramvay kazaları güvenlik kameralarında - Son Dakika

SAMSUN'da hafif raylı sistemde yaşanan trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı.

Büyükşehir Belediyesi'nce yaptırılan ve 10 Ekim 2010 tarihinde hizmete giren hafif raylı sistemde 35'i kadın, 85 makinist görev yapıyor. Samulaş A.Ş. tarafından işletilen hafif raylı sistemde 36 kilometrelik hatta, 43 durak bulunurken, 8'i yerli üretim 29 tramvay hizmet veriyor. Tramvaylarla günde ortalama 75 bin kişi taşınıyor. Raylı taşımacılıkta kural ihlallerinin yanı sıra yayaların dikkatsizliği kazalara neden oluyor. Meydana gelen küçük çaplı kazalar güvenlik kameralarına yansıdı.