Son Dakika Haberleri: Samsun'da tramvay manevra sırasında raydan çıktı
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Samsun'da tramvay manevra sırasında raydan çıktı

1 saat önce

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tramvayın manevra sırasında hattın sonunda bulunan durduruculara çarpıp raydan çıkması sonucu araçta hasar oluştu.

Samsun'da tramvay manevra sırasında raydan çıktı, System.String[]

Büyükşehir Belediyesine bağlı Samsun Hafif Raylı Sisteme (SAMULAŞ) ait vatman S.A'nın kullandığı 5509 numaralı tramvay, saat 06.30 sularında Tekkeköy ilçesi stadyum durağında manevra yaptığı sırada hat sonundaki durduruculara vurarak durabildi. Yolcu bulunmadığı sırada gerçekleşen, tramvayın raydan çıktığı kazada araçta ve elektrik hatlarında hasar meydana geldi.

HASARIN GİDERİLMESİ İÇİN ÇALIŞILIYOR

Çalışma başlatan SAMULAŞ ekipleri, vinç yardımıyla tramvayı zeminden çıkardı. Ekiplerin araçtaki hasarın giderilmesi için çalışmaları sürüyor.

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:24 Kaynak: AA
Tekkeköy, Samsun, Güncel
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