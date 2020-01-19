Samsun'da tramvay yayaya çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da tramvay yayaya çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da tramvay yayaya çarptı: 1 yaralı

6 saat önce

Samsun'da tramvayın çarptığı yaya hastanelik oldu.

Samsun'da tramvay yayaya çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Samsun'da tramvayın çarptığı yaya hastanelik oldu.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Gar Kavşağı'ndaki hemzemin geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum'dan Tekkeköy istikametine seyir halinde olan vatman İlhan Ö. idaresindeki Samsun Büyükşehir Belediyesine ait tramvay, yaya olarak hemzemin geçitten geçmek isteyen Arif Subaşı'ya çarptı. Kazada yaralanan Arif Subaşı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Atakum, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 07:31 Kaynak: İHA
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