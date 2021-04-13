Samsun'da tramvayda bulunan para dolu cüzdan sahibine ulaştırıldı - Son Dakika

Samsun'da tramvayda bulunan para dolu cüzdan sahibine ulaştırıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Hafif Raylı Sistem Genel Müdürlüğünde (SAMULAŞ) çalışan güvenlik görevlisi, tramvayda bulduğu para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı.

Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Hafif Raylı Sistem Genel Müdürlüğünde (SAMULAŞ) çalışan güvenlik görevlisi, tramvayda bulduğu para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı. Atakum ilçesinden Canik ilçesine gitmek için tramvaya binen yabancı uyruklu kişi, Belediye Evleri Mahallesi'ndeki durakta inerken cüzdanını düşürdü. SAMULAŞ'ta çalışan güvenlik görevlisi Yunus Emre Ömür, tramvayı kontrol ederken içinde 2 bin 350 dolar ve 113 lira bulunan cüzdanı fark etti. SAMULAŞ'ın kayıp eşyalar bürosuna teslim edilen cüzdan, daha sonra sahibinin başvurusu üzerine kendisine teslim edildi.

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