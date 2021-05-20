Samsun'da tramvayın çarptığı kadın hastanede öldü - Son Dakika

Samsun'un Atakum ilçesinde tramvayın çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Üniversite istikametine seyir halinde bulunan vatman Zeynep Y'nin kullandığı Samsun Hafif Raylı Sistem'e (SAMULAŞ) ait tramvay, Yenimahalle Tramvay Durağ'ında Gülseren Özer'e (62) çarptı.
Ağır yaralanan Özer, 112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.
Vatman Zeynep Y. ise ifadesi alınmak üzere Recep Tokur Polis Merkezine götürüldü.
Evli ve 2 çocuk annesi Gülseren Özer'in eski Vezirköprü Belediye Başkanı Osman Özer'in eşi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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