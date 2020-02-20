Samsun'da tramvaylar virüslere karşı ULV sisleme cihazı ile dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Samsun'da günde 150 bin kişinin kullandığı tramvaylar, Ultra Low Volume (ULV) sisleme cihazı ile dezenfekte ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Samsun Hafif Raylı Sistem AŞ (SAMULAŞ) tarafından kent içi toplu taşımacılıkta kullanılan hafif raylı sistem araçları, otobüsler ve teleferik sisteminde günlük rutin temizlik işlemleri gerçekleştirilerek araçlar yolcuların kullanımına sunuluyor.

SAMULAŞ teknik ekibi, tramvayları servis dışı günlük bakım periyotlarında, Çin'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile diğer virüslere karşı hastanelerin ameliyathanelerinde kullanılan ULV dezenfeksiyon ile de temizliyor. Dezenfeksiyon işlemiyle yolcuların bulaşıcı hastalıklardan korunması amaçlanıyor.

SAMULAŞ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Beler, basın mensuplarına, sağlık konusunda bilinçlendirilmiş personelin tramvay vagonlarında temizlik gerçekleştirdiğine işaretti.

Beler, "Günde 150 bin kişinin kullandığı tramvaylarda günlük, haftalık ve aylık temizlik yapıyoruz. Ayrıca her gün koronavirüs ve diğer virüslere araçlarımızı ULV dezenfekte ile temizliyoruz. Sadece vagonlarda görülen yüzeyler değil, klima ve havalandırma sistemlerinde görülen bakteriler, görülmeyen mantarlar, bunlara karşı sürekli dezenfekte yapıyoruz." dedi.

Beler, vagonlarda uygulanan kimyasalların dünyada kabul gören ve insanlara yan etkisi bulunmayan ürünler olduğunu vurgulayarak, "Toplu taşıma araçları, her gün kirlenmeye maruz kalıyor. Bu şekilde dezenfekte yaparak insanlara toplu taşıma sırasında herhangi bir virüs bulaşmasının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile toplu taşıma araçlarımızı kullanabilir. " ifadesini kullandı.