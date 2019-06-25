Samsun'da, TSK'daki FETÖ yapılanmasından 1 üsteğmene gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanması soruşturmasında Samsun'da görevli 1 üsteğmen gözaltına alınarak Ankara'ya gönderildi.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:32 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK
) Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanması soruşturmasında Samsun
'da görevli 1 üsteğmen gözaltına alınarak Ankara'ya gönderildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca TSK içindeki FETÖ yapılanmasında Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına sızan FETÖ mensuplarının TSK yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandıkları belirlenen kişilere yönelik gözaltı kararı verildi. Söz
konusu gözaltı kapsamında Samsun Sahra Sıhhiye Eğitim Merkez
Komutanlığında görevli Üsteğmen F.Ç., Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun'un Atakum
ilçesi Yeni Mahallesi'ndeki evinde bu sabah gözaltına alındı. Gözaltına alınan Üsteğmen F.Ç., Samsun TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara'ya götürüldü. - SAMSUN
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