Samsun'da tüfekle vurulan kişi öldü - Son Dakika

Samsun'un Terme ilçesinde tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Kullandığı traktörle tarlasına giden Mahir Ergün'e (45) Bafracalı Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tüfekle ateş edildi.

Silah seslerini duyup traktörün bulunduğu yere giden yakınları tarafından kanlar içinde bulunan Ergün'ün, bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan muayenede hayatını kaybettiği belirlendi.

Ergün'ün cesedi, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.