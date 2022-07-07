Samsun'da TÜGVA'nın Yaz Okulu ve Doğa Kampı başladı - Son Dakika
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Samsun'da TÜGVA'nın Yaz Okulu ve Doğa Kampı başladı

07.07.2022 12:21
Samsun'da TÜGVA'nın Yaz Okulu ve Doğa Kampı başladı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun İl Temsilciliğinin düzenlediği Yaz Okulu ve Doğa Kampı programları başladı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun İl Temsilciliğinin düzenlediği Yaz Okulu ve Doğa Kampı programları başladı.

Samsun'da 7 bin civarında öğrencinin katıldığı Yaz Okulu ve Doğa Kampı programlarında çocuklar sabah Kur'an-ı Kerim öğreniyor, öğleden sonra da sosyal aktivitelere katılıyor.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar ve Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır, 23 Nisan Ortaokulu'nda düzenlenen yaz okulunu ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Vali Dağlı, çocuklara Kur'an-ı Kerim hediye etti.

TÜVGA Samsun İl Temsilcisi Mustafa Demir, burada yaptığı açıklamada, geleceğin teminatı gençlerin eğitim hayatlarını destekleyecek, ahlaki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak programlara başladıklarını söyledi.

Yaz okullarında öz güveni yüksek, yenilikçi, çalışkan, iyi ahlaklı, merhametli, başarılı ve sorumluluk sahibi gençler yetiştirilmesinin hedeflendiğini belirten Demir, "Ortaokul öğrencilerine yönelik 28 Temmuz'a kadar sürecek yaz okulu programı Samsun'da 28 okulda, yaklaşık 7 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Müdürlüğünün de proje ortağı olduğu ücretsiz programlarla öğrencilerimiz yaz tatilini verimli şekilde geçiriyor." dedi.

Demir, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra geleneksel okçuluk, binicilik, yüzme, buz pateni, bowling, badminton, mini golf, masa tenisi, tırmanış, doğa ve kültürel geziler ile satranç gibi etkinliklere katıldıklarını, doğada kamp yapma fırsatı bulduklarını kaydetti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Mustafa Demir, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da TÜGVA'nın Yaz Okulu ve Doğa Kampı başladı - Son Dakika

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