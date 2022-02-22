Tüm kamu hastanelerinde randevusuz Kovid-19 aşısı uygulamasına geçildi - Son Dakika
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Tüm kamu hastanelerinde randevusuz Kovid-19 aşısı uygulamasına geçildi

22.02.2022 13:19

Samsun'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının etkisiyle artan vaka sayılarının önüne geçmek amacıyla tüm kamu hastanelerinde randevusuz aşı uygulamasına geçildi.

Samsun'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının etkisiyle artan vaka sayılarının önüne geçmek amacıyla tüm kamu hastanelerinde randevusuz aşı uygulamasına geçildi.

Sağlık Bakanlığının 5-11 Şubat tarihleri için açıkladığı haftalık Kovid-19 vaka tablosunda Samsun, 100 bin nüfusta en çok vaka görülen il oldu.

Omicron varyantının etkisiyle artan vaka sayılarının önüne geçmek amacıyla tüm kamu hastanelerinde BioNTech, TURKOVAC ve Sinovac aşıları randevusuz uygulanmaya başlandı.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, AA muhabirine, Samsun'da vaka artış hızı düşse de hala artış tablosunda bulunduklarına vurgu yaptı. Oruç, "Omicron'un çok hızlı şekilde yayılması, yine okullardaki yarıyıl tatili ile seyahat eden ve çok sık yer değiştiren vatandaşlarımızın ve son zamanlarda rehavetin biraz daha fazla olması, tedbirlere uyma konusunda biraz daha gevşek ve rahat davranılması nedeniyle vaka sayılarında artış oldu." dedi.

Aşıların yoğun şekilde yapılmasının hastaların Omicron varyantını Delta varyantına göre daha hafif geçirmesini sağladığını vurgulayan Oruç, şunları kaydetti:

"Bu nedenle hastaneye yatış oranımızda yüzde 15 ile 20'lik bir artış oldu. Yoğun bakım oranımız 130 bandından 160 ile 170 bandına yükseldi. Kovid-19 ile mücadelemizde en büyük silahımız olan aşıyı da yaygın şekilde yapıyoruz. BioNTech, Sinovac aşıları zaten yapılıyordu. Geçtiğimiz hafta itibarıyla TURKOVAC da uygulanmaya başlandı. Bugüne kadar 3 bin 500 doz TURKOVAC aşısı yaptık. Dün itibarıyla tüm hastanelerimizde yapılmaya başlandı.

Önümüzdeki haftadan itibaren aile hekimlerimize de TURKOVAC aşısını gönderip uygulanmasına başlayacağız. Bu kadar vaka yoğunluğunun olduğu yerde ayrı bir uygulama yaparak, tüm kamu hastanelerimizde randevusuz aşıya başladık. Özellikle aşısını hiç olmamış 180 bin kişiye sesleniyorum; lütfen aşınızı herhangi bir sağlık tesisinden randevunuz olmasa bile yaptırmak için acele edin. Bir an önce aşınızı yaptırın ve aşının koruma kalkanını hep birlikte şehrimize uygulayalım."

Tüm kamu hastanelerinde randevusuz Kovid-19 aşısı uygulamasına geçildi
Tüm kamu hastanelerinde randevusuz Kovid-19 aşısı uygulamasına geçildi
Tüm kamu hastanelerinde randevusuz Kovid-19 aşısı uygulamasına geçildi
Tüm kamu hastanelerinde randevusuz Kovid-19 aşısı uygulamasına geçildi
Tüm kamu hastanelerinde randevusuz Kovid-19 aşısı uygulamasına geçildi
Tüm kamu hastanelerinde randevusuz Kovid-19 aşısı uygulamasına geçildi
Tüm kamu hastanelerinde randevusuz Kovid-19 aşısı uygulamasına geçildi

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Tüm kamu hastanelerinde randevusuz Kovid-19 aşısı uygulamasına geçildi Tüm kamu hastanelerinde randevusuz Kovid-19 aşısı uygulamasına geçildi Son Dakika | Bafra Devlet Hastanesinde yerli aşı TURKOVAC ilgi gördü Son Dakika | Bafra Devlet Hastanesinde yerli aşı TURKOVAC ilgi gördü

TURKOVAC, Omicron, Samsun, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tüm kamu hastanelerinde randevusuz Kovid-19 aşısı uygulamasına geçildi - Son Dakika


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