Genç kadının sigara yakmak için çakmağı çaktığı sırada parlama olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde sabah 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen A.Ç.A.(23) adlı kadın evinde mutfakta ocağa takılı tüpten sızan gazın parlaması sonucu alevler içinde kalarak yandı. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çeşitli yerlerinden yanarak ağır yaralanan A.Ç.A. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Karadeniz, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da tüp gaz parlaması: 1 ağır yaralı - Son Dakika

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