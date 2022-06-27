Samsun'da tüpün parlamasıyla alevler içinde kalan şahıs yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da tüpün parlamasıyla alevler içinde kalan şahıs yaralandı

27.06.2022 23:31

Samsun'da gaz kaçıran ocağı yakmak isterken gazın parlamasıyla alevler içinde kalan şahıs yanarak hastanelik oldu.

Samsun'da gaz kaçıran ocağı yakmak isterken gazın parlamasıyla alevler içinde kalan şahıs yanarak hastanelik oldu.

Olay, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde saat 21.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Ş.B. (58) yeni aldığı tüp gazı mutfaktaki ocağa taktı. Bu sırada tüp gazın takılı olduğu yerden gaz kaçağı meydana geldi. Ocağı yakmak için çakmağı çakan Ş.B., gazın parlaması sonucu alevler içinde kalarak sağ elinden, yüzünden ve kafasından yanarak yaralandı. 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ş.B. tedavi altına alındı. Polis olay yerinde incelemelerde bulundu.

(Muhammer Ay/İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da tüpün parlamasıyla alevler içinde kalan şahıs yaralandı - Son Dakika

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