Samsun'da Turizm Tanıtım ve Geliştirme Koordinasyon Kurulu oluşturuldu - Son Dakika

Samsun'da Turizm Tanıtım ve Geliştirme Koordinasyon Kurulu oluşturuldu

21.12.2020 18:07
Samsun'da Turizm Tanıtım ve Geliştirme Koordinasyon Kurulu oluşturuldu, System.String[]

Samsun'da Turizm Tanıtım ve Geliştirme Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

Samsun'da Turizm Tanıtım ve Geliştirme Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, turizm potansiyelinin değerlendirilerek fırsat ve imkanların tanıtılması, turizmin il ekonomisindeki payının ve turizm sektörünün hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunulması, kurumsal bir yönetim yapısının oluşturulması amacıyla İl Turizm Tanıtım ve Geliştirme Koordinasyon Kurulunun kurulduğu belirtildi.

Vali Zülkif Dağlı'nın imzasıyla kurulan kurula Valinin başkanlık edeceği, kurulun görevleri arasında, bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda sektörel faaliyetleri takip etmek olduğu vurgulandı.

Kurulun görevinin Samsun'un turizm hedeflerine ulaşmasına, turizm imkanlarının tanıtılmasına ve pazarlanmasına ilişkin plan, politika ve stratejiler geliştirmek, ulusal ve bölgesel plan ile eylemleri takip ederek uygulanmasını sağlamak olduğu belirtilen açıklamada, Vali Dağlı'nın şu görüşlerine yer verildi:

"Biliyorsunuz Kültür ve Turizm Bakanlığımız, yönetim kurulunda farklı kesimlerden temsilcilerin yer aldığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansını kurdu. Biz de bu yapıya benzer bir oluşumun ilimizde kurulmasına karar verdik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, üniversitelerimiz, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve kişilerin katılacağı İl Turizm Tanıtım ve Geliştirme Koordinasyon Kurulunu kurduk."

Dağlı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın 21 Aralık Pazartesi günü İller ve Destinasyonlar Tanıtım Toplantısında, kurulun görevleri ve yapacağı çalışmalara ilişkin bilgiler verdiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Sağlık, spor, kültür, doğa ve termal turizm temsilcileri ile acenta ve sektör temsilcilerinin de yer aldığı bu yeni oluşumla birlikte şehrimize turizm anlamında önemli katkılar vereceğimizi ve kararlar alacağımızı düşünüyorum. Samsun ilimiz kültür, termal, sağlık, doğa ve spor turizmi alanında ciddi potansiyel barındırıyor. Şehrimizin elindeki bu fırsat ve imkanların tanıtılması, turizmin il ekonomisindeki payının arttırılması, ilimizin ülkemizdeki turizm payından daha çok alması, turizm sektörünün daha ileri taşınmasına yönelik kurulumuzun alacağı kararlar doğrultusunda faaliyetlerimizi yoğunlaştıracağız. Kurulumuzun ilimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Zülkif Dağlı, Türkiye, Samsun, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da Turizm Tanıtım ve Geliştirme Koordinasyon Kurulu oluşturuldu - Son Dakika


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