SAMSUN'DA, TÜRK YILDIZLARI NEFES KESTİ - Son Dakika
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SAMSUN'DA, TÜRK YILDIZLARI NEFES KESTİ

19.05.2022 11:06

TÜRK Yıldızları'nın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun'da gerçekleştirdiği prova uçuşları izleyenlerin nefeslerini kesti.

TÜRK Yıldızları'nın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun'da gerçekleştirdiği prova uçuşları izleyenlerin nefeslerini kesti.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da, Kurtuluş Mücadelesi'nin meşalesini yakmak için Samsun'a çıkışının 103'üncü yılı, kentte etkinliklerle kutlanıyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Samsun'da prova uçuşu yaptı. Türk Yıldızları kent semalarında yaklaşık 40 dakika prova uçuşu gerçekleştirdi.

Vatandaşlar uçuşu kentin farklı bölgelerinde heyecanla izledi, bazı vatandaşlar gösteriyi cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Türk Yıldızları'nın, yarın hava koşulları uygun olması halinde gösteri uçuşu yapacağı öğrenildi.

SAMSUN'DA, TÜRK YILDIZLARI NEFES KESTİ
SAMSUN'DA, TÜRK YILDIZLARI NEFES KESTİ
SAMSUN'DA, TÜRK YILDIZLARI NEFES KESTİ
SAMSUN'DA, TÜRK YILDIZLARI NEFES KESTİ

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19 Mayıs tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor! Kurtuluş mücadelesinin 103. yılında gençlik Ata'nın huzuruna çıktı 19 Mayıs tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor! Kurtuluş mücadelesinin 103. yılında gençlik Ata'nın huzuruna çıktı Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 103. yıl dönümü kutlanıyor Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 103. yıl dönümü kutlanıyor
Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Türk Yıldızları, Samsun, Mayıs, Güncel, Son Dakika

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