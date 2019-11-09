Son Dakika Haberleri: Samsun'da 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'

Samsun'da 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması Samsun'da da yapılıyor.

Samsun'da 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması', System.String[]

İçişleri Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması Samsun'da da yapılıyor.


Samsun ve ilçelerinde resmi ve sivil polislerin katıldığı huzur uygulamasının bugünkü ilk ayağı 10.00-12.00 saatleri arasında cadde ve sokaklar ile kavşaklarda şüpheli araçlar ve şahıslar üzerinde yapılan aramayla başladı. Uygulamaya Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Uygulamanın gün boyu farklı alanlarda devam edeceği öğrenildi. - SAMSUN

Türkiye, Samsun, Huzur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 02:10 Kaynak: İHA
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