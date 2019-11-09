Samsun'da 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'
6 saat önce
İçişleri Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması Samsun'da da yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 02:10 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması Samsun'da da yapılıyor.
Samsun ve ilçelerinde resmi ve sivil polislerin katıldığı huzur uygulamasının bugünkü ilk ayağı 10.00-12.00 saatleri arasında cadde ve sokaklar ile kavşaklarda şüpheli araçlar ve şahıslar üzerinde yapılan aramayla başladı. Uygulamaya Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Uygulamanın gün boyu farklı alanlarda devam edeceği öğrenildi. - SAMSUN
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