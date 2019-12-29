Samsun'da " Türkiye Güven Huzur Uygulaması" - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da ' Türkiye Güven Huzur Uygulaması' - Son Dakika

Samsun'da " Türkiye Güven Huzur Uygulaması"

6 saat önce

Samsun polisi tarafından "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" düzenlendi.

Samsun'da

Samsun polisi tarafından "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" düzenlendi.


Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün emir yazısı ile 80 il emniyet müdürlüğü ile birlikte eş zamanlı olarak Samsun genelinde de genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, kamu kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları yerlerde mevzuata uygun bir şekilde tayakkuz halinde olunması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olması, başta terör, asayiş, narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla dün saat 10.00 ile dün gece 24.00 saatleri arasında 159 ekip, bin 97 polisin ve 2 dedektör köpeğin katılımı ile " Türkiye Güven Huzur Uygulaması" düzenlendi. "Sabit ve Hareketli Şok Uygulamalar" adı altında yapılan uygulamalarda; 13 bin 694 şahsın GBT sorgusu yapıldı. 2 şahıs gözaltına alındı. 14 aranan şahıs tespit edildi. 38 şahsa adli-idari işlem yapılıp toplam 3 bin 709 para cezası kesildi. 4 bin 75 araç kontrol edildi. 31 araca işlem yapılıp, toplam 29 bin 803 lira para cezası kesildi. 4 araç trafikten men edildi. 260 iş yeri kontrol edildi. 3 iş yerine cezai işlem uygulandı. 122 metruk bina kontrol edildi. 3 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet av tüfeği, 26 adet mermi, 11 adet kesici delici alet,135,25 gram esrar, 0,82 gram bonzai, 247 adet extacy hap, 23 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza adlı ilaç ele geçirildi. - SAMSUN

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye, Samsun, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:05 Kaynak: İHA
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