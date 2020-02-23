Samsun'da "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' - Son Dakika

Samsun'da "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"

6 saat önce

Samsun'da yapılan 'Türkiye Huzur Güven Uygulaması'nda 49 aranan şahıs yakalandı, 2 şahıs gözaltına alındı.

Samsun'da

Samsun'da yapılan 'Türkiye Huzur Güven Uygulaması'nda 49 aranan şahıs yakalandı, 2 şahıs gözaltına alındı. 2 işletmeye tütün mamulleri kullandırmaktan tutanak tanzim edilirken, 6 işletmeye ve 6 şahsa toplam 21 bin 82 TL idari para cezası kesildi.


Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 80 ille eş zamanlı olarak alkol, yasa dışı bahis, kumar ve 1072 sayılı Kanun'a yönelik 576 personelin katılımıyla 'Türkiye Huzur Güven Uygulaması' gerçekleştirildi. Samsun Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yasa dışı bahis, kumar ve 1072 sayılı Kanun'a muhalefet suçları ile mücadele kapsamında yapılan uygulamaların toplum üzerinde etkisini yitirmemesi, 1072 sayılı Kanun'a muhalefet suçuna giren makineler ile yasa dışı bahis ve kumar oynatan ve oynayan şahıslar hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin yapılabilmesi, piyasada bulunan sahte ve kaçak alkollü içkinin ulaşılabilirliğinin engellenmesi ve mücadelenin görünür kılınması maksadıyla sahte ve kaçak alkollü içki satışı bakımından şüpheli görülen tekel bayi, market, gece kulübü, meyhane ve benzeri isimleri adı altında faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik olarak 376 İl Emniyet Müdürlüğü ve 200 İl Jandarma Komutanlığı personelinin katılımıyla uygulama gerçekleştirilmiştir. Yapılan uygulamalarda 8 bin 406 şahıs sorgulanmış olup, çeşitli suçlardan aranan 49 şahıs yakalanmış, 2 şahıs gözaltına alınmış, 2 işletmeye tütün mamulleri kullandırmaktan tutanak tanzim edilmiş, 6 işletmeye ve 6 şahsa toplam 21 bin 82 TL idari para cezası kesilmiş, 4 şahsa 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapılmış, ayrıca 650 paket kaçak sigara, 30 adet kaçak içki, 500 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ve 201 cinsel ürün ele geçirilmiştir" denildi. - SAMSUN

Türkiye, Samsun, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:34 Kaynak: İHA
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