Samsun'da Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması - Son Dakika
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Samsun'da Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması

6 saat önce

Samsun Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığınca "Türkiye Huzur Güven Uygulaması" gerçekleştirildi.

Samsun'da Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması, System.String[]

Samsun Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığınca "Türkiye Huzur Güven Uygulaması" gerçekleştirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 80 ille eş zamanlı olarak alkol, yasadışı bahis, kumar ve 1072 sayılı Kanuna yönelik 376 emniyet, 200 jandarma personelinin katılımıyla uygulama yapıldığı belirtildi.

Uygulamada, 8 bin 406 şahsın sorgulandığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:

"Çeşitli suçlardan aranan 49 şahıs yakalanmış, 2 şahıs gözaltına alınmış, 2 işletmeye tütün mamulleri kullandırmaktan tutanak tanzim edilmiş, 6 işletmeye ve 6 şahsa toplam 21 bin 082 lira idari para cezası kesilmiştir. 4 şahsa 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapılmış, ayrıca 650 paket kaçak sigara, 30 adet kaçak içki, 500 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ve 201 cinsel ürün ele geçirilmiştir."

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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:36 Kaynak: AA
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