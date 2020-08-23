Samsun'da Türkiye Narkotik Uygulaması düzenlendi - Son Dakika

Samsun'da Türkiye Narkotik Uygulaması düzenlendi

SAMSUN - Samsun'da Türkiye Narkotik Uygulaması düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde ülke genelinde uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla düzenlenen Türkiye Narkotik Uygulaması tüm yurtta olduğu gibi 20.00-23-00 saatleri arasında Samsun'da da düzenlendi. Samsun merkez ve ilçelerinde düzenlenen uygulamaya resmi ve sivil bütün birimlerde görevli polisler katıldı. Polis ekipleri durdurdukları araçlar ve şahıslar üzerinde arama yaptı.