Türkiye'nin en büyük GES projesi olacak - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye'nin en büyük güneş enerji sistemi (GES) projesini gerçekleştireceklerini belirterek, "Bu projenin gerçekleşmesi durumunda belediyenin yıllık enerji üretiminden 80 milyon liralık geliri olacak" dedi.

Vizyoner projelerle Samsun'u geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, her alanda yapılan ve yapılacak yatırımların adımlarını kararlı bir şekilde atıyor. Bütün zor olan projelere vaziyet ettiklerini ifade eden Başkan Demir, Türkiye'nin en büyük GES projesini gerçekleştireceklerini açıkladı. ÇED sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayan Demir, "Projenin büyük bir kısmı hibe kaynaklardan elde edeceğiz. Projenin gerçekleşmesi durumunda Büyükşehir Belediyesi olarak yıllık 80 milyonluk gelirimiz olacak. Bunun dışında bakanlıklarımızla yürüttüğümüz projelerimiz var. Şuana kadar kendi kaynakları dışında en fazla kaynağı Samsun'a kazandıran belediyeyiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ihale ettiği 4 proje için ödeyeceği para 1,9 milyar TL" diye konuştu.

Yeni Mahalle, Kıran ve Toybelen projelerine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun'daki bütün kentsel dönüşüm projelerini hayata geçireceklerini dile getirdi. Toybelen Sanayi Sitesi ile ilgili olarak esnaflardan 17 Aralık – 15 Ocak tarihleri arasında müracaatları alacaklarını söyleyen Başkan Demir, "TOKİ'den çalışma geldi. Fiyatlar belli oldu. Ciddi anlamda Şehircilik Bakanlığımız esnafımızı dükkan sahibi yapmak için destek veriyor. Ayrıca, Kurtuluş Yolu kapsamında sokak sağlıklaştırma projemize de bakanlığımız destek verecek. Sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonu orayla ilgili gerekli ölçümler ve çalışmalar yapıldı. Yakın zamanda projesi biter. Subaşı'ndan Kurtuluş Yolu'nun şehrin çıkışı istikametinde binaların cephelerini yeni bir proje ile çok hoş bir hale getireceğiz. Sokak sağlıklaştırmasını Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız kendi kaynakları ile finanse edecek" şeklinde konuştu.

Kütüphane maliyeti 100 milyon TL

Dünyanın sayılı kütüphanelerinden birini Atakum'a inşa edeceklerini de kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kütüphanenin tüm yapım maliyetini kamulaştırma hariç bakanlığımızın kaynağı ile temin edeceğiz. Kütüphane projesi için Türkiş Eğitim Merkezi'nin kamulaştırması devam ediyor. Kütüphanenin maliyeti yaklaşık 100 milyon lira. Cumhurbaşkanlığı kütüphanesinden sonra en büyük ikinci en fonksiyonel kütüphanesi olacak. Dünyada belli şehirlerde var. Dünya'nın sayılı kütüphanelerinden biri Samsun'a kazandırılacak" ifadelerini kullandı. - SAMSUN