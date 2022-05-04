Samsun'da üç aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da üç aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

04.05.2022 14:43
Samsun'da üç aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Hayati Yıldırım'ın kullandığı 16 JY 180 plakalı otomobil, Samsun- Ankara kara yolu Yibitaş ışıklı kavşağında bekleyen Erkan Usta idaresindeki 55 C 0841 plakalı minibüse, minibüs de çarpmanın etkisiyle önünde bekleyen Hüseyin Sarıkaya yönetimindeki 06 EE 9838 plakalı otomobile çarptı.

Kazada araçlarda bulunan Arife Kumdere (33), Kenan Karakurt (36) ve Esra Sarıkaya (21) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Erkan Usta, Otomobil, Ankara, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Samsun'da üç aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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