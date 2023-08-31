Samsun'da Ukrayna asıllı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Samsun'da Ukrayna asıllı kadın evinde ölü bulundu

Samsun\'da Ukrayna asıllı kadın evinde ölü bulundu
Son Güncelleme: 31.08.2023 18:59

Samsun'un Atakum ilçesinde Ukrayna asıllı bir kadın evinde ölü olarak bulundu. Ölüm sebebi otopsi sonucu belirlenecek.

Samsun'da Ukrayna asıllı bir kadın evindeki yatağında ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ukrayna asıllı Zeynep Sevcenko'nun (56) kaldığı evde cansız bedeni bulundu. Türk vatandaşı olduğu öğrenilen Ukrayna asıllı kadının ölümü şüpheli bulundu ve cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ukrayna, Otopsi, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Ukrayna asıllı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Ukrayna asıllı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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