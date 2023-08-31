Samsun\'da Ukrayna asıllı kadın evinde ölü bulundu

Samsun'da Ukrayna asıllı bir kadın evindeki yatağında ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ukrayna asıllı Zeynep Sevcenko'nun (56) kaldığı evde cansız bedeni bulundu. Türk vatandaşı olduğu öğrenilen Ukrayna asıllı kadının ölümü şüpheli bulundu ve cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN