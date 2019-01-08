Samsun'da "Ulaşım Çağrı Merkezi" Kuruldu

Samsun Büyükşehir Belediyesince ulaşımla ilgili görüş, öneri ve şikayetlerin iletilebileceği "Ulaşım Çağrı Merkezi" kurulduğu bildirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesince ulaşımla ilgili görüş, öneri ve şikayetlerin iletilebileceği "Ulaşım Çağrı Merkezi" kurulduğu bildirildi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun halkına daha kaliteli ulaşım hizmeti sunabilmek için kurdukları çağrı merkezinin yeni yıl itibarıyla faaliyete başladığını belirtti.



Ulaşım Çağrı Merkezi'nin ulaşımla ilgili her türlü görüş, öneri ve şikayete açık olduğunu aktaran Şahin, vatandaşların çağrı merkezine 07.30 - 22.30 saatleri arasında "0 850 333 55 55" numaralı hattan ulaşabileceklerini ifade etti.



Güzergah ve çalışma saatlerine uyulmaması, elektronik ücret toplama sistemine uygun çalışılmaması, durakta durmayarak yolcu alınmaması gibi konuların tümü için şikayette bulunulabileceğini anlatan Şahin, şunları kaydetti:



"Çağrı merkezine gelen şikayetler ve iletilen sorunlar, anında Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından ele alınacak ve çözüme kavuşturulacak. Samsun Büyükşehir Belediyesi, bir kez daha halkına direkt dokunan bir hizmetle gündemde. Büyükşehir Ulaşım Dairesi ve SAMULAŞ, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kaliteli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak için halkımızın emrinde olacak."

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