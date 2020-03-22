Samsun'da ulaşıma 'korona virüs' engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da ulaşıma 'korona virüs' engeli - Son Dakika

Samsun'da ulaşıma 'korona virüs' engeli

6 saat önce

Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş.(SAMULAŞ A.Ş.) tarafından korona virüs salgını ile ilgili alınan tedbirler nedeniyle 13 Mart sonrasında raylı sistemde yüzde 64, otobüslerde yüzde 64 oranında yolcu sayısında düşüş yaşandığı açıklandı.

Samsun'da ulaşıma 'korona virüs' engeli, System.String[]

Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş.(SAMULAŞ A.Ş.) tarafından korona virüs salgını ile ilgili alınan tedbirler nedeniyle 13 Mart sonrasında raylı sistemde yüzde 64, otobüslerde yüzde 64 oranında yolcu sayısında düşüş yaşandığı açıklandı.


SAMULAŞ tarafından yapılan açıklamada, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler sonrasında yolcu sayısının gün geçtikte düştüğü açıklandı. Açıklamada, " 14 Mart'ta özellikle öğrenci ve genelge kapsamında idari izin verilen çalışanlardan sonra 16 Mart itibariyle yolcu hareketlerinde hızlı bir düşüş yaşanmaktadır" denildi.


Açıklamaya göre 13 Mart tarihinde raylı sistemde 63 bin 227 yolcuya, 16 Mart'ta 36 bin 414, 17 Mart'ta 30 bin 978, 18 Mart'ta ise 22 bin 874 yolcuya hizmet verildi. Otobüs işletmesinde ise kullanım 13 Mart tarihinde 32 bin 209 yolcuya, 16 Mart'ta 18 bin 857'ye, 17 Mart'ta 15 bin 385 yolcuya, 18 Mart'ta ise 12 bin 145 yolcuya düştü.


Açıklamada, "13 Mart'tan 18 Mart'a kadar öğrenci tarifesi kullanan yolcularımızda yüzde 83.93, sivil tarife kullanan yolcularımızda yüzde 43.74, ücretsiz yolcularımızda ise yüzde 59.90 oranında düşüş olmuştur. Genel olarak raylı sistemde yüzde 64, otobüs işletmesinde ise yüzde 63 oranında yolcu sayımızda gerileme olmuştur" ifadeleri yer aldı.


Ayrıca ilerleyen zaman içerisinde özellikle riskli grup içerisinde bulunan ve toplu taşıma hizmetinden ücretsiz faydalanan yolcularda daha fazla düşüş olacağının beklenildiğine de vurgu yapıldı. SAMULAŞ açıklamasında, "Bu sebeple raylı sistem ve otobüs işletmesindeki seferlerimizde yolcu konforunu bozmayacak oranda kısıtlamalar yapmak kaçınılmazdır. Özellikle risk grup olan yolcularımızın ve tüm yolcularımızın kamuoyunu takip etmesi, zorda kalmadıkları sürece dışarıya çıkmamaları konusunda özellikle uyarıyoruz" denildi. - SAMSUN

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:01 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Selçuk, TRT-EBA TV'deki 'ilk ders' için kamera karşısına geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi
Akhisarspor'da Yılmaz Vural'dan 65 yaş önlemi Akhisarspor'da Yılmaz Vural'dan 65 yaş önlemi         
13:45
Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı         
21:02
Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı         
20:04
Son Dakika: İzmir'de de 65 yaş üstüne tanınan toplu taşıma hakları askıya alındı Son Dakika: İzmir'de de 65 yaş üstüne tanınan toplu taşıma hakları askıya alındı         
19:11
AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı         
18:31
Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi         
18:10
Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem         
17:14
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi         
16:54
Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı         
16:06
'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı 'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı         
15:56
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu         
15:40
15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek 15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek         
15:30
Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü         
15:00
Alışveriş için markete giden sağlık çalışanı, boş rafları görünce gözyaşlarına boğuldu Alışveriş için markete giden sağlık çalışanı, boş rafları görünce gözyaşlarına boğuldu         
10:51
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 21:37:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da ulaşıma 'korona virüs' engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]