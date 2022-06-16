Dört ilden 106 kişinin katılımıyla UMKE bölge tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Dört ilden 106 kişinin katılımıyla UMKE bölge tatbikatı yapıldı

16.06.2022 16:55

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) Samsun, Amasya, Ordu ve Sinop'ta görev alan grupları, bir alışveriş merkezinde (AVM) tatbikat düzenledi.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) Samsun, Amasya, Ordu ve Sinop'ta görev alan grupları, bir alışveriş merkezinde (AVM) tatbikat düzenledi.

Samsun'da, eskiden AVM olarak kullanılan boş binanın önünde yapılan tatbikata, 106 kişilik UMKE ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri katıldı.

Tatbikat senaryosuna göre, bir AVM'de sebebi belirlenemeyen şiddetli bir patlama oldu. Patlamaya bağlı olarak bina içinde ve dışında yangın çıktı. Patlamayla bina önünde bulunan araçlarda da hasarlar oldu, bazı araçlar devrildi. Tatbikatta, patlama sebebiyle AVM içinde ve araçlarda yaralananlara müdahale edildi.

İtfaiye ekipleri yaralıları AVM ve araçlardan çıkartırken UMKE ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Tatbikat senaryosunda yaralıları canlandıran personel ise kostüm, makyaj ve oyunculukları ile gerçeği aratmadı.

Bir başka ekipse alanda Mobil Sahra Hastanesi kurulumu yaparak, AVM bölgesinde çalışan ekiplerin haberleşmesini ve koordinasyonu sağlamak üzere Mobil Komuta Haberleşme Aracında bulunan, afetlerde yerel haberleşmeyi sağlayan seyyar analog röleyi aktif hale getirdi.

Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, tatbikatın ardından basın mensuplarına, Samsun, Amasya, Ordu ve Sinop UMKE ekipleriyle 3 gündür tatbikat yaptıklarını anlattı.

Senaryo gereği patlama gerçekleşen bir AVM'deki yaralılara önce itfaiye ve sonrasında UMKE ekiplerinin müdahalesinin canlandırıldığını belirten Oruç, "İlk etapta itfaiye ekipleri, AVM'deki yangına müdahale ederek onu kontrol altına aldılar. Sonrasında yaralıları oradan alarak yangın alanından uzak bir noktaya taşıdılar. UMKE ekiplerimiz de güvenli bölgeye getirilen yaralılara ilk müdahaleyi yaparak sahra hastanesine taşınmasını gerçekleştirdi." dedi.

Oruç, tatbikatlarla kurumlar arasındaki iş birliğini geliştirmek ve irtibatı sağlamaya çalıştıklarını ifade ederek, "Olası bir afet durumunda herkesin kendi görevini harfiyen gerçekleştirmesini sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

Dört ilden 106 kişinin katılımıyla UMKE bölge tatbikatı yapıldı
Dört ilden 106 kişinin katılımıyla UMKE bölge tatbikatı yapıldı
Dört ilden 106 kişinin katılımıyla UMKE bölge tatbikatı yapıldı
Dört ilden 106 kişinin katılımıyla UMKE bölge tatbikatı yapıldı
Dört ilden 106 kişinin katılımıyla UMKE bölge tatbikatı yapıldı
Dört ilden 106 kişinin katılımıyla UMKE bölge tatbikatı yapıldı
Dört ilden 106 kişinin katılımıyla UMKE bölge tatbikatı yapıldı
Dört ilden 106 kişinin katılımıyla UMKE bölge tatbikatı yapıldı
Dört ilden 106 kişinin katılımıyla UMKE bölge tatbikatı yapıldı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dört ilden 106 kişinin katılımıyla UMKE bölge tatbikatı yapıldı - Son Dakika

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