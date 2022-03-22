Samsun'da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu! Kalp rahatsızlığı varmış - Son Dakika
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Samsun'da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu! Kalp rahatsızlığı varmış

22.03.2022 13:48

Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan özel bir yurtta kalan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceydan Öztürk, odasında ölü olarak bulundu. Arkadaşları ile yapılan görüşmede öğrencinin kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilirken; Öztürk'ün cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için hastaneye kaldırıldı.

Güzelyalı Mahallesi'nde özel bir öğrenci yurdunda kalan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü öğrencisi Ceydan Öztürk'ü (19) yatağında hareketsiz gören arkadaşları durumu yurt görevlilerine bildirdi.

KALP RAHATSIZLIĞI VARMIŞ

Haber verilmesi üzerine yurda gelen sağlık ekipleri, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Arkadaşları ile yapılan görüşmede öğrencinin kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi.

Samsun'da üniversite öğrencisi genç kız, kaldığı özel yurttaki odasında ölü bulundu

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Halk sağlığı uzmanınca ölümü şüpheli bulunan Ceydan Öztürk'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Güzelyalı, Kalp, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu! Kalp rahatsızlığı varmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu! Kalp rahatsızlığı varmış - Son Dakika
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