Samsun'da üniversite sınavına giren gençler Kılıçdaroğlu'na 1 liralık tazminat davası açtı - Son Dakika

Samsun'da üniversite sınavına giren gençler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" başlıklı habere ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle 1 liralık manevi tazminat davası açtı.

AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Yılmaz, Terme İlçe Gençlik Kolları Yeni Seçmen Birim Başkan Yardımcısı Umut Güngör, partililer ve üniversite sınavına giren gençler, Samsun Adliyesi önünde toplandı.

Umut Güngör, grup adına yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan özür beklediklerini söyledi.

Üniversite sınavına girecek 2 milyonun üzerinde öğrenci ve ailelerinin haberden olumsuz etkilediğini dile getiren Güngör, "CHP Genel Başkanı her zaman olduğu gibi hiçbir teyide ihtiyaç duymadan sorumsuzca davranarak yalan söylemiş ve yalanın yayılmasında aktör olmuştur." dedi.

Yalanların birçok yayın organında yayıldığını aktaran Güngör, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin ana muhalefet partisi genel başkanının, gireceğimiz en önemli sınavlardan biri öncesinde bu basit yalana sarılması, en hafif tabirle sorumsuzluktur. Yalanı yayan ve bizlere ulaşmasına sebebiyet veren basın kuruluşları, servis ettikleri yalan haberden dolayı ufak bir mahcubiyet hissetmiş olacak ki haberi geri çekip kamuoyundan özür dilemişlerdir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden başlattığı, 'Katarlı gençler sınavsız Türkiye'de okuyacak' algısı, sosyal medyada belli odaklarca yayılmıştır. Bu algının oluşturulması tamamen kötü niyet taşımakla beraber, sınavlarına sadece bir gece kalmış arkadaşlarımızın zihinlerini allak bullak etmeye yetmiştir."

Güngör, "Sayın Kılıçdaroğlu, trol dediğiniz biz gençler yaşattığınız bu manevi yıkım sebebiyle size 1 TL'lik manevi tazminat davası açmak üzere buradayız. Sizin deyiminizle biz troller şimdi adliye binası önünden gür bir sesle Sayın Kılıçdaroğlu'na sesleniyoruz. Yalan haberin peşinden koşup bizleri ve ailelerimizi maniple ettiğiniz için çok büyük bir özür borçlusunuz." diye konuştu.