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Samsun'da üniversite yerleşkesine 500 sülün ve kınalı keklik bırakıldı - Son Dakika

Samsun'da üniversite yerleşkesine 500 sülün ve kınalı keklik bırakıldı

27.08.2021 13:28
Samsun'da üniversite yerleşkesine 500 sülün ve kınalı keklik bırakıldı, System.String[]

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Tabiata Yaban Hayvanı Yerleştirme Projesi" kapsamında sülün ve kınalı keklikler, üniversite yerleşkesine salındı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Tabiata Yaban Hayvanı Yerleştirme Projesi" kapsamında sülün ve kınalı keklikler, üniversite yerleşkesine salındı.

OMÜ Rektörü Prof. Yavuz Ünal, Kurupelit yerleşkesindeki ormanlık alanda doğaya sülün ve kınalı keklik bırakılması dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, biyolojik çeşitliliğin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak için üniversite yerleşkesindeki orman, çayır, akarsu ekosistemini barındıran yedi farklı alana 250 sülün ile 250 kınalı keklik bıraktıklarını söyledi.

Yerleşkedeki doğal hayata ayrı bir canlılık katacak kuşların korunmasının çok önemli olduğunu belirten Ünal, OMÜ'de 3 yıl boyunca keklik ve sülün salımının devam edeceğini dile getirdi.

İnsanların farkında olmadan ekosisteme zarar verebildiğini işaret eden Ünal, şöyle devam etti:

"Müsilaj da bunlardan bir tanesi. Sülün ve keklik aslında doğanın bir parçası. Bizim neslimiz ya da bizden sonra gelenler, bunları kafes hayvanı olarak öğrenecekler. Oysa doğadaki besin zincirinin en önemli parçalarından bir tanesidirler. Keklik ya da sülünü doğadan yok ettiğinizde bu sefer keneyle mücadelede çok ciddi performans ve para harcamanız gerekiyor. Kenenin nice canlara mal olduğunu da geçmişte gördük."

Salınacak sülün ve kekliklerin kafeste üretildiğini anlatan Ünal, "Doğaya ne kadar tutunur, bakacağız. Salımlarımız 3 yıl devam edecek. Sadece bir kısmı bile doğaya tutunsa ekosistemde kırılan zincirin tamir edilmeye başlandığını göreceğiz. Kampüsümüz sulak alanları, kıraçları ve konumu itibarıyla bu hayvanların beslenmesine oldukça uygun. Sülünün ana vatanı Samsun ama Samsun'da hiç görmedik. Sadece anıt heykel dikildikten sonra eskiden burada olduğunu öğrendik. Bizden sonraki nesil böyle bilmesin, diye bu projeye imza attık." ifadelerini kullandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürü Halim Özdemir de sülün ve keklik gibi yararlı hayvanları popülasyonu az olan yaşam alanlarına yerleştirme çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Bu yıl 3 bin 230 sülün, 3 bin 700 kınalı keklik ve 75 bin doğal alabalığı tabiata yerleştirdiklerini vurgulayan Özdemir, "Samsun'da 2002 ile 2020 yılları arasında 60 bin 669 sülün, 8 bin 400 kınalı keklik, 750 beç tavuğu ve 27 kızıl geyik doğal yaşam alanlarına yerleştirildi. 1510 sülün ve 250 kınalı kekliğin tabiata yerleştirme işlemi de devam ediyor. OMÜ'de doğaya yerleştirilen hayvanların takibi bizim, üniversitenin ve ornitoloji (kuş bilimi) bölümü tarafından yapılacaktır." dedi.

Samsun'da üniversite yerleşkesine 500 sülün ve kınalı keklik bırakıldı
Samsun'da üniversite yerleşkesine 500 sülün ve kınalı keklik bırakıldı
Samsun'da üniversite yerleşkesine 500 sülün ve kınalı keklik bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Üniversite, Samsun, Sülün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da üniversite yerleşkesine 500 sülün ve kınalı keklik bırakıldı - Son Dakika


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