Samsun'da üreticilere 31,1 milyon lira buzağı desteği

Tarım ve Orman Bakanlığınca Samsun'da üreticilere, 31 milyon 102 bin lira buzağı destek ödemesi yapılacağı bildirildi.

Vali Osman Kaymak, yaptığı açıklamada, zorlu süreçte üreticilerin ve yetiştiricilerin yanında olduklarını vurguladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çiftçilerin üretimden vazgeçmemesi gerektiğini belirten Kaymak, "Tarım ve Orman Bakanlığımız üretici ve yetiştiricilerimizi desteklemeye devam edecek. Bu kapsamda 2019 yılı 1. Dönem Buzağı Desteklemesi kapsamında 28 bin 321 işletmeye 82 bin 232 buzağı için 31 milyon 102 bin ödeme yapılacaktır. Amacımız salgın nedeniyle çiftçinin üretimden çekilmemesi, tarlası ve işletmesinin başında bulunmasıdır." ifadesini kullandı.

Kaymak, destek ödemelerinin 24 Nisan Cuma günü saat 18.00'den itibaren üreticilerin hesaplarına aktarılacağını kaydetti.?