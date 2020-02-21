Samsun'da üreticiye 53,7 milyon TL mazot ve gübre desteği - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Samsun'da üreticiye 53,7 milyon TL mazot ve gübre desteği - Son Dakika Ekonomi

Samsun'da üreticiye 53,7 milyon TL mazot ve gübre desteği

6 saat önce

Samsun Valisi Osman Kaymak, 2019 Yılı Mazot ve Gübre Desteklemeleri kapsamında Samsun il genelinde 64 bin 858 çiftçiye, 2 milyon 19 bin 691 dekar alanda, 43 milyon 795 bin 578 TL mazot, 9 milyon 998 bin 18 TL gübre desteklemesi olmak üzere toplamda 53 milyon 793 bin 596 TL destekleme...

Samsun'da üreticiye 53,7 milyon TL mazot ve gübre desteği, System.String[]

Samsun Valisi Osman Kaymak, 2019 Yılı Mazot ve Gübre Desteklemeleri kapsamında Samsun il genelinde 64 bin 858 çiftçiye, 2 milyon 19 bin 691 dekar alanda, 43 milyon 795 bin 578 TL mazot, 9 milyon 998 bin 18 TL gübre desteklemesi olmak üzere toplamda 53 milyon 793 bin 596 TL destekleme ödemesi yapılacağını açıkladı.


Samsun'da 2019 Yılı Mazot ve Gübre Desteği ödemeleri başladı. Vali Osman Kaymak, 2019 Yılı Mazot ve Gübre Desteği ödemeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.


2002-2019 yılları arasında(2019 dahil) 481 milyon 534 bin 48 TL destek verildi


2002-2019 yılları arasında 2019 yılı da dahil olmak üzere Samsun'da üreticiye ödenen toplam mazot-gübre destekleme ödemesinin 481 milyon 534 bin 48 TL olduğunu belirten Vali Kaymak, "2019/49 Sayılı Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamında çiftçilere, 2019 üretim yılı içerisinde tarımsal üretimde bulunulan Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre desteği ödemesi yapılır. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen; yağlık ayçiçeği, soya, kanola, aspir, dane mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, nohut, fındık, yem bitkileri, patates ürünlerinin dışında kalan diğer bütün ürünlere, 'diğer ürünler' kategorisinde 15 TL mazot ve 4 TL gübre desteği ödemesi yapılır. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen sayılan ürünlerde ise tebliğde belirtilen miktar kadar ödeme yapılır. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen ürünlerin, 2019 yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar eki listede belirtilen havzalar dışında yetiştirilmesi durumunda mazot ve gübre desteği ödemesi yapılmaz. Bu sebeple üreticilerimizin tarımsal ürünleri havzalarında üretmeleri önem arz etmektedir. 2019 Yılı Mazot ve Gübre Desteklemeleri kapsamında Samsun ili ve ilçelerinde 64 bin 858 çiftçiye, 2 milyon 19 bin 691 dekar alanda, 43 milyon 795 bin 578 TL mazot, 9 milyon 998 bin 18 TL gübre desteklemesi olmak üzere toplamda 53 milyon 793 bin 596 TL destekleme ödemesi yapılacaktır. Mazot ve gübre destekleme ödemeleri bugün itibarıyla başlamış olup, TC kimlik numarasının son hanesine göre 28 Şubat-06 Mart 2020 tarihlerinde devam edecektir" dedi. - SAMSUN

Türkiye, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

90'ların dahi çocuğu Selimcan, Atakan Kayalar'la ilgili haberlere sitem etti
Rusya'dan gerilimi tırmandıracak çıkış: İdlib'den Türkiye'ye göç iddiası asılsız Bu mahallede yılda 500 bin dolar kazanan fakir sayılıyor Sergen Yalçın, Andona Jacob'u beğenmedi ve geri gönderdi

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 18:24:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da üreticiye 53,7 milyon TL mazot ve gübre desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]