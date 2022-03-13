Samsun'da üretimi artırmak için çiftçiye tohum ve fidan desteği yapıldı - Son Dakika
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Samsun'da üretimi artırmak için çiftçiye tohum ve fidan desteği yapıldı

13.03.2022 16:32
Samsun'da üretimi artırmak için çiftçiye tohum ve fidan desteği yapıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesince, 4 bin 758 çiftçiye tohum ve fidan desteğinde bulunuldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesince, 4 bin 758 çiftçiye tohum ve fidan desteğinde bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile birlikte yürütülen "Sürdürülebilir Tarım Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Yaygınlaştırılması" Projesi kapsamında yaklaşık 3 milyon lira harcanarak alınan 129 bin fidan ve 172 bin kilo tohum üreticilere dağıtıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, verilen fidelerle, tarımsal üretimde çiftçilerin maliyetinin önemli ölçüde azaltıldığına işaret ederek Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde "2022 Yılı Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında da üreticilere toplam 133 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldığını belirtti.

Kırsalda yaşayan vatandaşların gelirinin artması için tarımsal desteklemeleri kesintisiz şekilde sürdüreceklerini vurgulayan Demir, "Hem bitkisel hem de hayvansal üretime katkı sunan çok önemli projeler hayata geçirdik. 2022 yılında da bu projeler devam edecek. Tarım bir ülkenin var olması için mutlaka yaşaması, yaşatılması gereken sektördür. Üretimi teşvik projelerimiz ile şehrimizin tarımda bulunduğu noktayı yükseltmek için her türlü çalışmayı yapıyoruz." ifadesinde bulundu.

Samsun'un Çukurova'dan sonra Türkiye'nin ikinci büyük üretim havzasına sahip olduğunu belirten Mustafa Demir, şunları kaydetti:

"Tarımda bütçemizi 10 kat artırdık, 133 ton tohum dağıttık. 14 bin 300 adet kivi fidanı, 500 bin adet çilek, 12 bin 800 adet ceviz fidanı, 10 ton fasulye tohumu, 50 ton patates tohumu, 1400 adet Akdeniz meyve tuzağı verilecek. Hedefimiz, çiftçileri üretim yapmaya teşvik etmektir. Sera OSB devreye girdiğinde proje geliştireceğiz, araziyi getirene serasını yapıp teslim edeceğiz. Yeteri ki çalışsın ve üretsin. Çok çalışmak zorundayız. Çalışmadan bu coğrafyada var olamayız."

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Mustafa Demir, Samsun, Tarım, Tohum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da üretimi artırmak için çiftçiye tohum ve fidan desteği yapıldı - Son Dakika


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