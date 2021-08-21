Samsun'da ustalık belgesi almaya hak kazanan arıcılara ana arı dağıtıldı - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen "Arıcılıkta Verimliliğin Artırılması İçin Ana Arı Dağıtımı Projesi" kapsamında ustalık belgesi almaya hak kazanan arıcılara ana arı dağıtımı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun İli Arı Yetiştiricileri Birliğine ait Bafra Arıcılık İşletmesi'nde düzenlenen törende, Samsun'da arıcılığı geliştirmeye yönelik çok önemli bir proje yürüttüklerini söyledi.

Bu yıl hedefledikleri bin ana arının üzerine çıkacaklarını belirten Demir, arı yetiştiricilerine ustalık belgesi, üreticilere de üçer ana arı bağışında bulunduklarını anlattı.

Türkiye'de yıllık 110 bin ton bal üretimi bulunduğuna işaret eden Demir, "Bu rakam Samsun'da bin ton civarında. Kapasitemizi çok daha yukarılara çıkarmak için gayret içerisindeyiz. Arıcılar Birliği Başkanımızı ve tüm arıcılarımızı tebrik ediyorum. Burada ciddi bir farkındalık da oluşmuş oldu." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam da Türkiye'de ihtiyaç duyulan ana arı üretiminin sadece yüzde 5'i üretildiği için bu yönde proje hazırlayıp Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına (DOKAP) sunduklarını dile getirdi.

Samsun'un bin ton bal üretimi ile Türkiye'de 28'inci sırada yer aldığını vurgulayan Sağlam, Samsun Büyükşehir Belediyesi, DOKAP, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Arı Yetiştiricileri Birliği kaynaklarıyla Bafra ve Samsun'da arıcılığı çok daha iyi bir noktaya getireceklerini ifade etti.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ise arıcılık faaliyetinin hem gıda hem besin hem de ilaç olarak fayda sunduğunun yüzyıllardır bilindiğini belirterek, arıcıların daha eğitimli, bilgili ve bilinçli davranmasının sağlamasa gerektiğini kaydetti.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da arıcılığa gerekli desteği vereceklerini dile getirerek, "Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman Müdürlüğünün verdiği destekler sayesinde inşallah arıcılık Bafra'da daha da ileriye gidecek. Bafra'nın adını duyurmak ve markalaşmak için gayret göstereceğiz. Belki de Türkiye'de 28. sıralardan 10. sıralara gelmemiz mümkün olacak." diye konuştu.

Törende ustalık belgesi alan Bafra, Alaçam, Yakakent ve 19 Mayıs'ta faaliyet gösteren arıcılara Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgenin coğrafi koşullarına uyumlu özelliklere sahip 240 ana arı bağışlandı.