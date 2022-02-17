Samsun'da uygulanan İmece Projesi ile 750 eşya kullanıma kazandırıldı - Son Dakika

Samsun'da kamuda tasarruf sağlamak amacıyla uygulanan "İmece Projesi" kapsamında ilk etapta 750 eşyanın kullanıma kazandırıldığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Samsun Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce uygulanan "İmece Projesi" kapsamında tüm kamu kurumlarının malzeme ihtiyacının karşılanarak kamuda tasarruf sağlanmasının amaçlandığı vurgulandı.

Bu kapsamda kurumların depolarında bulunan masa, sandalye, bilgisayar, yazıcı gibi malzemelerin kullanılabilir hale getirilerek ihtiyaç duyan kurumlara verileceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Malzeme paylaşım modülü üzerinden kamu kurumları yenisini satın almak yerine kullanılabilir ürünleri talep ederek milli ekonomiye katkı sağlanacak. Toplamda 1100 kamu kurumuna kullanıcı adı ve şifrelerinin tanımlanmasının ardından kurumlar, ihtiyaç fazlası malzemelerini sisteme yükleyip aynı zamanda ihtiyaç duydukları malzemeleri de talep etmeye başladı. 1 Şubat'ta aktif hale gelen web sitesine 89 farklı kategoride yaklaşık 750 malzeme yüklendi. Kurumlar ihtiyaç duydukları malzemelerin resim, video ve diğer özelliklerini sitede görebiliyor. Malzemelere gelen talepler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 8 kişilik komisyon tarafından her hafta cuma günü incelenip en fazla ihtiyaç duyan kuruma verilmek üzere değerlendirilip sonuçlandırılıyor. Proje kapsamında il genelinde haziran ayına kadar 2 binden fazla malzemenin paylaşılması öngörülüyor."